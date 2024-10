Dove passa il Giro di Lombardia 2024? Orari, partenza, arrivo e tutti i paesi attraversati (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Giro di Lombardia 2024 andrà in scena sabato 12 ottobre: il gruppo partirà da Bergamo alle 10.35, l’arrivo è previsto a Como tra le 16.25 e le 17.20. Si preannuncia grande spettacolo con l’ultima Classica Monumento della stagione, il favorito d’obbligo è lo sloveno Tadej Pogacar, che andrà a caccia del quarto sigillo consecutivo nella Classica delle Foglie Morte. Sembrano non esserci rivali per il Campione del Mondo, che in stagione è stato capace di vincere Giro d’Italia e Tour de France. partenza da Bergamo e prima parte di gara nella provincia orobica, con le salite di Forcellino di Bianziano, Ganda, Colle di Berbenno e Valpiana in rapida sequenza. Dalla vetta del Valpiana ci sarà una discesa a cui seguirà un tratto sostanzialmente pianeggiante per lasciare la provincia di Bergamo, attraversare quella di Lecco e poi entrare in quella di Como. Oasport.it - Dove passa il Giro di Lombardia 2024? Orari, partenza, arrivo e tutti i paesi attraversati Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ildiandrà in scena sabato 12 ottobre: il gruppo partirà da Bergamo alle 10.35, l’è previsto a Como tra le 16.25 e le 17.20. Si preannuncia grande spettacolo con l’ultima Classica Monumento della stagione, il favorito d’obbligo è lo sloveno Tadej Pogacar, che andrà a caccia del quarto sigillo consecutivo nella Classica delle Foglie Morte. Sembrano non esserci rivali per il Campione del Mondo, che in stagione è stato capace di vincered’Italia e Tour de France.da Bergamo e prima parte di gara nella provincia orobica, con le salite di Forcellino di Bianziano, Ganda, Colle di Berbenno e Valpiana in rapida sequenza. Dalla vetta del Valpiana ci sarà una discesa a cui seguirà un tratto sostanzialmente pianeggiante per lasciare la provincia di Bergamo, attraversare quella di Lecco e poi entrare in quella di Como.

Giro di Lombardia 2024 - possibile cambio di percorso causa maltempo : come può cambiare lo scenario? - Attenzione anche al successivo tratto in discesa, perché c’è stato uno smottamento poco prima di Ambria: il guardrail si è piegato ma quel tratto potrebbe essere messo in sicurezza per domani. . Il Comune di Gazzaniga è stato costretto a chiudere la strada provinciale 41, che i professionisti dovrebbero percorrere dopo una quarantina di chilometri (la gara scatterà da Bergamo). (Oasport.it)

Dove vedere in tv il Giro di Lombardia 2024 : orari - programma - streaming - Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati. Si preannuncia grande spettacolo sulle strade italiane, pronte a ospitare la ribattezzata Classica delle Foglie Morte e ultimo grande appuntamento dell’annata agonistica. La partenza è fissata alle ore 10. Il grande favorito della vigilia sarà lo sloveno Tadej Pogacar, che gareggerà con la maglia di Campione ... (Oasport.it)

Ciclismo - Giro di Lombardia 2024 : startlist e favoriti - Pogacar per entrare sempre più nella storia - Andiamo quindi di seguito a scoprire quali sono i protagonisti più attesi sulle strade de “Il Lombardia” 2024. Il grande ciclismo chiude di fatto la sua annata con la “Classica delle Foglie Morte”, che quest’anno propone 252 chilometri con partenza da Bergamo e arrivo a Como, al netto di alcune modifiche che il maltempo degli ultimi giorni potrebbe rendere necessarie. (Sportface.it)