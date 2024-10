Consigliere della Lega lancia la Costituzione a terra: “Ha il simbolo della Cgil” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Consigliere della Lega Emanuele Licopodio ha lanciato a terra la Costituzione perché "ha il simbolo della Cgil". Un gesto ripetuto non una, ma ben due volte, che ha suscitato una forte ondata di sdegno. Fanpage.it - Consigliere della Lega lancia la Costituzione a terra: “Ha il simbolo della Cgil” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) IlEmanuele Licopodio hato alaperché "ha ilCgil". Un gesto ripetuto non una, ma ben due volte, che ha suscitato una forte ondata di sdegno.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il consigliere della Lega che butta via la Costituzione : "C'è il simbolo della Cgil" - Il consigliere municipale della Lega del VI Municipio, Emanuele Licopodio, torna a far parlare di sé. . Dopo il blitz in Assemblea capitolina che gli è costato un daspo di due mesi dall’Aula Giulio. . . Ha preso e ha lanciato la Costituzione italiana perché, sulla copertina, c’era il simbolo della Cgil. (Romatoday.it)

Elezioni regionali - Bergamini (Lega) si ricandida per la carica di consigliere - C’è un’azione politica da completare, continuando a dare voce a chi, altrimenti, non avrebbe la possibilità di parlare con la Regione. Sono queste le motivazioni che hanno convinto Fabio Bergamini (Lega) a correre alle prossime elezioni regionali per la carica di consigliere. Iscriviti al... (Ferraratoday.it)

“Una confederazione mafiosa egemone lungo il litorale ionico-lucano” : 21 fermi. Indagato un sindaco (ex consigliere regionale della Lega) - Tra gli indagati, come detto, c’è il sindaco di Scanzano Jonico Pasquale Cariello, ex consigliere regionale della Lega, perquisito nelle scorse ore. Imponevano la propria egemonia nelle attività illecite lungo il litorale ionico-lucano anche con azioni violente e minacciose. . Il clan gestiva il tratto di mare lucano e tarantino come se fosse la piscina di casa, imponendo il pagamento di una ... (Ilfattoquotidiano.it)