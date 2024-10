Cecina: barca disalberata per il maltempo, paura per 4 turisti (Di venerdì 11 ottobre 2024) LIVORNO – paura per quattro turisti tedeschi a bordo di una barca a vela a largo delle coste livornesi. Nel tardo pomeriggio di ieri, 10 ottobre 2024, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Livorno è stata allertata dall’equipaggio di un elicottero della Guardia di Finanza a seguito dell’avvistamento di un’imbarcazione L'articolo Cecina: barca disalberata per il maltempo, paura per 4 turisti proviene da Firenze Post. .com - Cecina: barca disalberata per il maltempo, paura per 4 turisti Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) LIVORNO –per quattrotedeschi a bordo di unaa vela a largo delle coste livornesi. Nel tardo pomeriggio di ieri, 10 ottobre 2024, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Livorno è stata allertata dall’equipaggio di un elicottero della Guardia di Finanza a seguito dell’avvistamento di un’imzione L'articoloper ilper 4proviene da Firenze Post.

