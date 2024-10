Carlotta Dell’Isola mamma e Nello Sorrentino papà: è nato il primo figlio Niccolò Domenico (Di venerdì 11 ottobre 2024) Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino sono diventati genitori, è nato Niccolò Domenico. A dare la notizia via social è stata un'amica della coppia. Fanpage.it - Carlotta Dell’Isola mamma e Nello Sorrentino papà: è nato il primo figlio Niccolò Domenico Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)Dell'Isola esono diventati genitori, è. A dare la notizia via social è stata un'amica della coppia.

