Sport.periodicodaily.com - Bielorussia-Irlanda del Nord: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 3 di Lega C di Nations League 2024/2025. Le due squadre si affrontano con l’obiettivo di vincere il primato.delsi giocherà sabato 12 ottobre 2024 alle ore 20.45DEL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno conquistato il primato nel girone grazie al pareggio interno in Bulgaria e al blitz esterno in Lussemburgo. Per la Nazionale di Ferrer c’è ora la possibilità di staccare gli irlandesi che li seguono ad un punto. Non proprio brillante fin quì il percorso degli irlandesi, capaci di conquistare tre punti in virtù della vittoria casalinga su Lussemburgo e del ko contro la Bulgaria.