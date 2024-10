Ilrestodelcarlino.it - Autobus, Castorri attacca Start: "I genitori pagano l’abbonamento, ma gli studenti restano a piedi"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo anni di rimpalli, frasi di circostanza, giustificazioni e mezzi affondi, la politica cesenate pare decisa ad affrontare in maniera radicale il tema dei disagi deglialle prese coi costanti problemi legati alle corse disaltate e ritardi diventati ormai consuetudine, valutando piuttosto la riduzione dei passaggi pomeridiani, molto meno gettonati dagli utenti. "Il problema esiste – argomenta il vicesindaco e assessore alla mobilità Christianribadendo il contenuto di un’intervista rilasciata al Carlino a ridosso dell’inizio della scuola – e le cause sono note, principalmente legate alla carenza degli autisti. Siamo consapevoli delle difficoltà di trovarne di nuovi, ma questo punto di partenza non può giustificare il fatto che ogni giorno saltino corse senza preavviso".