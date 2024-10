49esimo Congresso della Società di Storia Internazionale della Medicina a Salerno (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tra i Poster dell’ultima giornata del 49° Congresso della Società Internazionale di Storia della Medicina ce n’è uno che cita gli eruditi salernitani nella Cronaca di Norimberga del 1493. E’ l’omaggio di Carlos Lemos alla città sede del Congresso di quest’anno nella giornata che chiude un evento Salernotoday.it - 49esimo Congresso della Società di Storia Internazionale della Medicina a Salerno Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tra i Poster dell’ultima giornata del 49°dice n’è uno che cita gli eruditi salernitani nella Cronaca di Norimberga del 1493. E’ l’omaggio di Carlos Lemos alla città sede deldi quest’anno nella giornata che chiude un evento

Congresso della Società di Storia Internazionale della Medicina : a Salerno è sorto il primo ospedale per sole donne - “La sera del 28 gennaio 1964, la squadra del professor Hardy asportò il cuore di un uomo di 68 anni con shock cardiogeno terminale secondario a malattia coronarica ostruttiva. Un potenziale donatore con trauma cerebrale mortale è stato ricoverato nello stesso ospedale. Ciononostante, le sue... (Salernotoday.it)

Salerno - al via il “Congresso Società Internazionale Storia della Medicina” - 30 si entrerà nel vivo del congresso con la lettura presidenziale di Carlos Viesca, attuale presidente della Società. Presidenti del comitato di organizzazione sono il presidente dell’Ordine Giovanni D’Angelo e il consigliere Alfonso Giordano. Dopo i saluti delle Autorità, alle 19. Altri argomenti della giornata saranno la prevenzione e poi la Scuola Medica Salernitana. (Anteprima24.it)

A Salerno il congresso Società di Storia Internazionale Medicina - . Prevista, tra le altre, una visita al Museo delle arti Sanitarie, presso l’Ospedale degli Incurabili e sala del Lazzaretto, ex Ospedale della Pace, in via Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli . Salerno, con le sue Istituzioni, dà il benvenuto ai congressisti e ai loro familiari, auspica il pieno successo del congresso, sicura che le bellezze storiche e paesaggistiche ... (Ildenaro.it)