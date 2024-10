.com - 20 gelatai da tutta Italia per 20 gusti unici alla Gelateria Wally

Leggi tutta la notizia su .com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano si prepara a diventare l’epicentro del gelato artigianaleno, grazie a un evento straordinario che si terrà domani, sabato 12 ottobre 2024. La storicadi Piazzale Lavater aprirà le sue porte a 20 maestri gelatieri provenienti da ogni angolo del Bel Paese. Situata nel cuore pulsante di Porta Venezia, in Piazzale Lavater, lasi trasformerà in un vero e proprio tempio del gusto per un’intera giornata, dalle 14 alle 22. “Come Prima Più di Prima”: un viaggio sensoriale unico L’evento, giuntosua quarta edizione, porta il nome evocativo di “Come Prima Più di Prima”. Nato nel 2021 come segno di rinascita dopo i difficili anni della pandemia, questo appuntamento annuale si è rapidamente affermato come un must per gli amanti del gelato artigianale.