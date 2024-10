Ztl Roma, diesel Euro 4 e Euro 5: via libera a circolazione (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Via libera ai diesel Euro 4 nella Ztl fascia verde di Roma: nessuno stop dal primo novembre. "Durante la Giunta regionale di oggi abbiamo approvato con delibera la proposta di rimodulazione da parte di Roma Capitale degli interventi in materia di limitazioni al traffico veicolare con decorrenza dal 1° novembre 2024. Viene dunque Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Viaai4 nella Ztl fascia verde di: nessuno stop dal primo novembre. "Durante la Giunta regionale di oggi abbiamo approvato con dela proposta di rimodulazione da parte diCapitale degli interventi in materia di limitazioni al traffico veicolare con decorrenza dal 1° novembre 2024. Viene dunque

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parigi e Roma riuniscono Paesi europei contributori Unifil - Parigi e Roma riuniranno i Paesi europei contributori di Unifil dopo che l'esercito israeliano ha sparato contro tre basi della missione Onu in Libano. Lo ha annunciato il ministero della Difesa francese. (ANSA-AFP). (Quotidiano.net)

Romaeuropa : al via domani Digitalive - rassegna di arti multimediali tra opere musicali create con l’AI e performance immersive - 10 – 13. Una finestra su un mondo in costante evoluzione, animato dall’innovazione tecnologica e artistica, che mette in dialogo diverse generazioni di artisti e diversi linguaggi, alla continua ricerca di nuove interazioni con il pubblico. 19. 10 ADV Arti Digitali dal Vivo 3° Gathering Nazionale, in collaborazione con il PNRR PE5 CHANGES Spoke 2 CREATIVITY AND INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE ore ... (Romadailynews.it)

Catania brilla nella pesistica olimpica in Romania all'European Cup con Samuel Cocuzza - Alla European Cup per la pesistica olimpica hanno partecipato in totale 6 giovani provenienti da tutta la nazione tra cui 2 siciliani, Samuel Cocuzza di Catania e Aurora Schepis di Milazzo. Il Team Italia FIPE ha brillato nella manifestazione di Bucarest in Romania svoltasi dal 3 al 6 ottobre... (Cataniatoday.it)