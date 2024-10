Uragano Milton, tornado si abbattono su Florida: case distrutte e veicoli ribaltati (Di giovedì 10 ottobre 2024) Molteplici e potenti tornado si sono abbattuti sulla Florida poche ore prima che l’Uragano Milton toccasse terra sulla costa dello Stato Usa, strappando tetti, rovesciando veicoli e risucchiando detriti in aria. Sono state segnalate vittime nella contea di St. Lucie, sulla costa atlantica della Florida. Prima dell’arrivo dell’Uragano sono state distrutte circa 125 case, ha dichiarato Kevin Guthrie, direttore della Divisione di Gestione delle Emergenze della Florida. Più di 2 milioni di case e aziende sono rimaste senza corrente nello Stato. Lapresse.it - Uragano Milton, tornado si abbattono su Florida: case distrutte e veicoli ribaltati Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Molteplici e potentisi sono abbattuti sullapoche ore prima che l’toccasse terra sulla costa dello Stato Usa, strappando tetti, rovesciandoe risucchiando detriti in aria. Sono state segnalate vittime nella contea di St. Lucie, sulla costa atlantica della. Prima dell’arrivo dell’sono statecirca 125, ha dichiarato Kevin Guthrie, direttore della Divisione di Gestione delle Emergenze della. Più di 2 milioni die aziende sono rimaste senza corrente nello Stato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’uragano Milton ha toccato terra in Florida : i 19 tornado - gli allagamenti - le vittime - Alle 3 di notte (ora degli Usa) la velocità del vento si era ridotta a 165 chilometri orari. I venti di forza di tempesta tropicale stanno travolgendo gran parte dello stato. Numerose vittime sono state segnalate proprio per un tornado a Fort Pierce sulla costa orientale della Florida. Oltre 1,3 milioni di case e aziende in Florida sono rimaste senza elettricità. (Open.online)

Milton colpisce la Florida - diversi morti. 27 tornado colpiscono lo Stato - (Foto: X @NOAA) ilfaroonline. E’ quanto ha detto Kamala Harris, intervistata dalla Cnn, ripetendo l’appello agli abitanti delle zone che sono sulla traiettoria dell’uragano Milton di seguire l’ordine di evacuazione, dal momento che le autorità temono che l’impatto della tempesta possa essere “catastrofico e letale”. (Ilfaroonline.it)

Milton - l’uragano preceduto da diversi tornado “insolitamente forti” : “Sono stati almeno 27” - Nella storia moderna, per ben due volte nello stesso giorno, 22 tornado hanno colpito lo Stato: il 23 aprile 1997 e il 24 giugno 2012, durante una tempesta chiamata Debby. “Vederli verificarsi tutti contemporaneamente, è davvero insolito“. Ed è probabile anche che quest’anno si concluda con un anno storico per i tornado provocati dagli uragani negli Stati Uniti. (Ilfattoquotidiano.it)