Unifil in Libano, cosa è la missione e il ruolo Italia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Durante l’operazione di terra di Israele nel sud del Libano contro Hezbollah, le forze israeliane di difesa hanno aperto il fuoco contro tre basi della missione Unifil nel ‘Paese dei cedri’: il quartier generale di Naqoura dove operano militari di ogni nazionalità e le basi UNP 1-31 e 1-32, presidiate da personale Italiano. Due caschi blu di nazionalità indonesiana sono rimasti feriti negli attacchi. Unifil ha denunciato l’accaduto, ricordando gli obblighi di “sicurezza e protezione delle proprietà delle Nazioni Unite”, sottolineando che “qualsiasi attacco deliberato alle forze di peacekeeping è una grave violazione del diritto internazionale umanitario e della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza”. Lapresse.it - Unifil in Libano, cosa è la missione e il ruolo Italia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Durante l’operazione di terra di Israele nel sud delcontro Hezbollah, le forze israeliane di difesa hanno aperto il fuoco contro tre basi dellanel ‘Paese dei cedri’: il quartier generale di Naqoura dove operano militari di ogni nazionalità e le basi UNP 1-31 e 1-32, presidiate da personaleno. Due caschi blu di nazionalità indonesiana sono rimasti feriti negli attacchi.ha denunciato l’accaduto, ricordando gli obblighi di “sicurezza e protezione delle proprietà delle Nazioni Unite”, sottolineando che “qualsiasi attacco deliberato alle forze di peacekeeping è una grave violazione del diritto internazionale umanitario e della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza”.

