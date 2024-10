Anteprima24.it - “Sonera del Mundo” Aymèe Nuviola, al Gesualdo torna il jazz

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAl Teatro Carlodi Avellino rila grande musicacon il primo concerto della mini rassegna internazionale “Teatroin Musica”, organizzata dal Comune di Avellino in collaborazione con l’Associazione “I senzatempo” e la direzione artistica di Luciano Moscati. LA RASSEGNA Sabato, 12 ottobre, alle ore 21, prenderà ufficialmente il via un viaggio suggestivo ed emozionante, che porterà gli spettatori ad immergersi nel mare dei Caraibi, con le sonorità di una straordinaria pluristrumentista e cantante cubana, pluri-vincitrice di Grammy Awards. L’ARTISTA Aymée, non a caso soprannominata “Ladel”, farà tappa ad Avellino dopo aver toccato il “Blue Note” di Milano e il “Politeama” di Catanzaro.