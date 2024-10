Rafael Nadal annuncia il ritiro dal tennis: “Tutto quello che ho vissuto è stato un sogno diventato realtà” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo una carriera straordinaria, il campione maiorchino Rafael Nadal chiuderà la sua avventura sportiva alle finali di Coppa Davis. Oggi, giovedì 10 ottobre 2024, il campionissimo spagnolo Rafael Nadal ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal tennis agonistico, chiudendo una carriera leggendaria che ha ispirato milioni di appassionati in Tutto il mondo. La decisione è stata comunicata in una conferenza stampa, dove Nadal ha rivelato che le finali di Coppa Davis 2024 saranno il suo ultimo appuntamento sul campo. Nato a Maiorca, Nadal ha costruito una carriera straordinaria, diventando uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi. Con 22 titoli dello Slam, tra cui un record inarrivabile di 14 vittorie al Roland Garros, il campione ha segnato la storia del tennis. Napolipiu.com - Rafael Nadal annuncia il ritiro dal tennis: “Tutto quello che ho vissuto è stato un sogno diventato realtà” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo una carriera straordinaria, il campione maiorchinochiuderà la sua avventura sportiva alle finali di Coppa Davis. Oggi, giovedì 10 ottobre 2024, il campionissimo spagnoloha ufficialmenteto il suodalagonistico, chiudendo una carriera leggendaria che ha ispirato milioni di appassionati inil mondo. La decisione è stata comunicata in una conferenza stampa, doveha rivelato che le finali di Coppa Davis 2024 saranno il suo ultimo appuntamento sul campo. Nato a Maiorca,ha costruito una carriera straordinaria, diventando uno dei più granditi di tutti i tempi. Con 22 titoli dello Slam, tra cui un record inarrivabile di 14 vittorie al Roland Garros, il campione ha segnato la storia del

