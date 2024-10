Produzione in calo, scatta la cassa integrazione alla Karton (Di giovedì 10 ottobre 2024) È scattata la cassa integrazione alla Karton di Sacile. L'azienda, specializzata nello stampaggio di materie plastiche, sta vedendo una contrazione dei volumi del 10%. Per questo, secondo quanto riporta il Gazzettino, è stata sospesa la Produzione a ciclo continuo e, per i dipendenti che non Pordenonetoday.it - Produzione in calo, scatta la cassa integrazione alla Karton Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Èta ladi Sacile. L'azienda, specializzata nello stampaggio di materie plastiche, sta vedendo una contrazione dei volumi del 10%. Per questo, secondo quanto riporta il Gazzettino, è stata sospesa laa ciclo continuo e, per i dipendenti che non

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Auto - dalla Regione Piemonte 10 milioni per i lavoratori in cassa integrazione - L’obiettivo è duplice: mettere i lavoratori al centro di un processo di Upskilling e Reskilling volto a dare loro quelle competenze che possano renderli appetibili sul mercato del lavoro e, al contempo, sostenere le persone e le famiglie che vivono delle difficoltà a causa della contrazione del reddito. (Lettera43.it)

Altre due settimane di cassa integrazione nello stabilimento Stellantis - Cassa integrazione prolungata anche a novembre nello stabilimento Stellantis di Atessa. Nella riunione di ieri, la drezione di Stellantis ha illustrato al comitato esecutivo di Fim-Uilm-Fismic-Uglm-Aqcf, l'attuale situazione di mercato e ha comunicato i fare ricorso precauzionalmente e in modo... (Chietitoday.it)

Stellantis - la cassa integrazione senza fine ad Atessa : prolungata per due settimane. Nel primo semestre era la miglior fabbrica in Italia - Nel trimestre successivo, ecco la marcia indietro che ha portato i volumi dei veicoli commerciali in rosso (-10,2%). Era lo stabilimento che tamponava il rosso pesante di tutti gli altri, è diventato in un battibaleno quello che fa più cassa integrazione. . A settembre l’ammortizzatore sociale era stato attivato dal 16 al 22 settembre, quindi era stato comunicato un nuovo stop dal 14 al 27 ... (Ilfattoquotidiano.it)