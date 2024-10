Piacenza, investita da autobus all’uscita da scuola: muore 14enne (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tragedia oggi a Piacenza, dove una ragazzina di 14 anni è morta schiacciata da un autobus all’uscita da scuola. L’adolescente – che frequentava il primo anno della scuola alberghiera presso il campus Ranieri Marcora di Piacenza – è deceduta sul colpo. Ancora sconosciuta la dinamica precisa di quanto accaduto. Stando alle prime informazioni Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tragedia oggi a, dove una ragazzina di 14 anni è morta schiacciata da unda. L’adolescente – che frequentava il primo anno dellaalberghiera presso il campus Ranieri Marcora di– è deceduta sul colpo. Ancora sconosciuta la dinamica precisa di quanto accaduto. Stando alle prime informazioni

