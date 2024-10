Non solo la trattativa con Forza Italia: Rocca alle prese con la guerra interna in Fratelli d’Italia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non solo la trattativa con Forza Italia, ma anche una guerra interna in Fratelli d'Italia preoccupa Rocca nel Lazio. Scontri sulle nomine Cotral tra rampelliani e meloniani, denuncia il Pd: "Serve l'opposizione che denuncia ogni volta situazioni al limite dell'indecenza per superare i conflitti all'interno delle aree del partito del presidente Rocca?". Fanpage.it - Non solo la trattativa con Forza Italia: Rocca alle prese con la guerra interna in Fratelli d’Italia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nonlacon, ma anche unaind'preoccupanel Lazio. Scontri sulle nomine Cotral tra rampelliani e meloniani, denuncia il Pd: "Serve l'opposizione che denuncia ogni volta situazioni al limite dell'indecenza per superare i conflitti all'interno delle aree del partito del presidente?".

