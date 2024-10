Napoli: tre fratelli accerchiati e pestati a sangue in centro. Il padre delle vittime: “Sono ancora sotto choc” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un normale sabato sera nel centro di Napoli si è trasformato in un incubo per tre ragazzi, fratelli, di origini bielorusse adottati da piccoli da una famiglia casertana. I tre Sono stati aggrediti e rapinati dei loro portafogli e dei cellulari, nei pressi di piazza Nicola Amore. Napoli: tre fratelli accerchiati e pestati a sangue L'articolo Napoli: tre fratelli accerchiati e pestati a sangue in centro. Il padre delle vittime: “Sono ancora sotto choc” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli: tre fratelli accerchiati e pestati a sangue in centro. Il padre delle vittime: “Sono ancora sotto choc” Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un normale sabato sera neldisi è trasformato in un incubo per tre ragazzi,, di origini bielorusse adottati da piccoli da una famiglia casertana. I trestati aggrediti e rapinati dei loro portafogli e dei cellulari, nei pressi di piazza Nicola Amore.: treL'articolo: trein. Il: “” Teleclubitalia.

