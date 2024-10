Mozzarella Bufala Campana dop, al via nuova edizione del corso per casari del futuro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una concreta possibilità di futuro lavorativo nella filiera Tutto pronto per la nuova edizione del corso per diventare casari, organizzato dalla Scuola di formazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, attraverso la società in house Mbc Service. Le lezioni inizieranno il prossimo 5 novembre e sono aperte le iscrizioni al percorso Sbircialanotizia.it - Mozzarella Bufala Campana dop, al via nuova edizione del corso per casari del futuro Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una concreta possibilità dilavorativo nella filiera Tutto pronto per ladelper diventare, organizzato dalla Scuola di formazione del Consorzio di Tutela delladiDop, attraverso la società in house Mbc Service. Le lezioni inizieranno il prossimo 5 novembre e sono aperte le iscrizioni al per

Mozzarella Bufala Campana dop - al via nuova edizione del corso per casari del futuro - (Adnkronos) – Tutto pronto per la nuova edizione del corso per diventare casari, organizzato dalla Scuola di formazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, attraverso la società in house Mbc Service. Le lezioni inizieranno il prossimo 5 novembre e sono aperte le iscrizioni al percorso formativo, riconosciuto dalla Regione Campania, che […]. (Periodicodaily.com)

Mozzarella di Bufala Campana Dop - al via la scuola di formazione - Le lezioni inizieranno il prossimo 5 novembre e sono aperte le iscrizioni al percorso formativo, riconosciuto dalla Regione Campania, che consente di ottenere la qualifica di “Addetto alle lavorazioni lattiero-casearie”. Le lezioni sono divise in una prima fase di teoria, a cui seguirà il periodo di pratica in laboratorio e infine lo stage nei caseifici. (Ildenaro.it)

