Mondo del calcio sotto shock: il calciatore della nazionale trovato morto in piscina (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Mondo del calcio è sotto shock per la tragica notizia di George Baldock, calciatore del Panathinaikos e della nazionale greca, che è stato trovato morto nella piscina della sua abitazione a Glyfada, zona residenziale a sud di Atene. La drammatica scoperta è stata confermata dall'agenzia di stampa ANA, anche se al momento le circostanze della sua morte rimangono avvolte nel mistero. Una carriera tra Inghilterra e Grecia Nato a Buckingham, in Inghilterra, Baldock possedeva la doppia cittadinanza greca e britannica grazie alle origini del nonno materno. La sua carriera calcistica era decollata nel campionato inglese con lo Sheffield United, dove si era messo in evidenza per la sua solidità difensiva e versatilità in campo. Solo lo scorso maggio aveva deciso di fare un nuovo passo nella sua carriera, trasferendosi al Panathinaikos con un contratto triennale.

