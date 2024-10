“La scuola non è un mercato di voti”: vi racconto come si valuta in una ‘scuola senza voti’. INTERVISTA alla docente Ernestina Morello (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Ricevere il voto per me è indifferente: l’interrogazione ha sempre lo stesso valore”, risponde uno studente. Gli fa eco un altro: “Non serve un voto a farmi capire se sono andato bene o male”. Un altro ancora osserva: “senza il voto sono più propenso a focalizzarmi su ciò che è andato bene o male nella mia interrogazione”. L'articolo “La scuola non è un mercato di voti”: vi racconto come si valuta in una ‘scuola senza voti’. INTERVISTA alla docente Ernestina Morello . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Ricevere il voto per me è indifferente: l’interrogazione ha sempre lo stesso valore”, risponde uno studente. Gli fa eco un altro: “Non serve un voto a farmi capire se sono andato bene o male”. Un altro ancora osserva: “il voto sono più propenso a focalizzarmi su ciò che è andato bene o male nella mia interrogazione”. L'articolo “Lanon è undi”: visiin una ‘’.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avellino, commissioni. Primi problemi in area Nargi: il PD si spacca - Al voto per le presidenze nelle sette Commissioni consiliari, deflagra il Pd e si apre una crepa nella maggioranza di Laura Nargi. È scontro aperto tra le liste che fanno ... (ilmattino.it)

Rai, centrodestra assente. FI non cede su Agnes - L’Aventino di solito lo fa l’opposizione, ma l’Aventino della maggioranza è un inedito interessante. Quando gli Aventini sono due, quello della sinistra nelle ... (ilmessaggero.it)

La svolta di Liz Cheney, ex repubblicana: «Ora voto per Harris, Trump è una minaccia esistenziale» - Aveva militato a lungo nella parte più estrema della destra americana e si era battuta ferocemente con la sinistra su temi come il matrimonio omosessuale, l’aggressività militarista in politica estera ... (vanityfair.it)