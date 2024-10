Italia-Belgio, tributo da brividi a Totò Schillaci (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prima di Italia-Belgio, importante sfida per gli uomini di Luciano Spalletti nel proprio percorso in Nations League, allo Stadio Olimpico di Roma è stato reso omaggio a Totò Schillaci, scomparso tre settimane fa. Dopo un’introduzione di Luca Ward, sul maxischermo dello stadio è stato trasmesso un video dedicato all’eroe delle ‘Notti Magiche’, che proprio a Roma realizzò quattro delle sei reti messe a segno al Mondiale di Italia ’90. Italia-Belgio, tributo da brividi a Totò Schillaci SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prima di, importante sfida per gli uomini di Luciano Spalletti nel proprio percorso in Nations League, allo Stadio Olimpico di Roma è stato reso omaggio a, scomparso tre settimane fa. Dopo un’introduzione di Luca Ward, sul maxischermo dello stadio è stato trasmesso un video dedicato all’eroe delle ‘Notti Magiche’, che proprio a Roma realizzò quattro delle sei reti messe a segno al Mondiale di’90.daSportFace.

