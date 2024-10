.com - Italia-Belgio, Spalletti: “Partita spartiacque. I giovani sono pronti”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’affronta domani sera, allo stadio Olimpico di Roma, ilper la terza giornata di Nations League. Unache Lucianodefinisce come un vero e proprio “perché per noi vincerla vorrebbe dire molte cose. Ci permetterebbe di consolidare quello che abbiamo visto fino a questo momento e di fare tutte le cose un po’ più tranquillamente”. L’atteggiamento della squadra è cambiato rispetto all’Europeo, come confermato dallo stesso ct azzurro nell’intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV: “ho ritrovato le stesse cose viste contro Francia e Israele, anzi ancor di più con questi quattro nuoviche ho chiamato: hanno mostrato grandissima disponibilità, energia e voglia di far vedere la loro prontezza”. Intanto l’età media del gruppo continua a scendere, dai 24 anni e 9 mesi di settembre a 24 anni e 5 mesi.