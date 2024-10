Il Resto di Bologna: nel nostro podcast una guida ai posteggi e al car-sharing (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bologna, 10 ottobre 2024 – I cantieri hanno stravolto la viabilità e i bolognesi gridano allo scandalo soprattutto quando si parla di parcheggi. Garisenda e tram, però, c’entrano fino a un certo punto: quello di dove lasciare l’auto, per chi è costretto a utilizzarla andando al lavoro o spostandosi, è in realtà un tema da sempre sulla bocca di tutti sotto le Torri. C’è chi non trova mai posto, chi non può contare su un garage, chi rinnova ogni mese l’abbonamento alle strisce blu e chi può utilizzare le strisce gialle per operazioni di lavoro. E ancora: tariffe che cambiano, come l’ultimo sovrapprezzo applicato da una delle app con cui è possibile pagare (si è passati, per l’abbonamento mensile, da 70 a 72,50 e, per il semestrale, da 300 a 305); orari da rispettare; contrassegni da richiedere e da rinnovare; esenzioni parziali; aree e zone tra centro e periferia con regole diverse. Ilrestodelcarlino.it - Il Resto di Bologna: nel nostro podcast una guida ai posteggi e al car-sharing Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – I cantieri hanno stravolto la viabilità e i bolognesi gridano allo scandalo soprattutto quando si parla di parcheggi. Garisenda e tram, però, c’entrano fino a un certo punto: quello di dove lasciare l’auto, per chi è costretto a utilizzarla andando al lavoro o spostandosi, è in realtà un tema da sempre sulla bocca di tutti sotto le Torri. C’è chi non trova mai posto, chi non può contare su un garage, chi rinnova ogni mese l’abbonamento alle strisce blu e chi può utilizzare le strisce gialle per operazioni di lavoro. E ancora: tariffe che cambiano, come l’ultimo sovrapprezzo applicato da una delle app con cui è possibile pagare (si è passati, per l’abbonamento mensile, da 70 a 72,50 e, per il semestrale, da 300 a 305); orari da rispettare; contrassegni da richiedere e da rinnovare; esenzioni parziali; aree e zone tra centro e periferia con regole diverse.

