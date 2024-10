Tvzap.it - Ex protagonista di “Uomini e donne” a “Chi l’ha visto”: cos’è successo

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un exdel dating show di Maria De Filippi, “”, è comparso ai microfoni di “Chi”. L’uomo si è rivolto al programma Rai di Federica Sciarelli per raccontare la sua situazione particolare e cogliendo anche l’occasione per un appello. Cosa è. Stefano, un ex di “” a “Chi” Durante la puntata di ieri sera, 9 ottobre, di “Chi?”, Federica Sciarelli ha parlato del caso di Pasquale Stefano Mella. L’uomo siciliano ha perso ogni contatto con la sua ultima moglie, una donna cubana che aveva sposato in Africa. I due si erano conosciuti solo tre giorni prima del loro matrimonio. A far conoscere Stefano (come preferisce farsi chiamare) e la sua attuale moglie sarebbe stato il figlio di lui.