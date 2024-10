Duro colpo allo specialista degli assalti ai portavalori: sequestrati beni per 6 milioni di euro (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Bari – Sezione III in funzione di Tribunale della Prevenzione - a carico di un noto pluripregiudicato di Cerignola, un cinquantenne esponente di spicco della locale criminalità organizzata Foggiatoday.it - Duro colpo allo specialista degli assalti ai portavalori: sequestrati beni per 6 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Bari – Sezione III in funzione di Tribunale della Prevenzione - a carico di un noto pluripregiudicato di Cerignola, un cinquantenne esponente di spicco della locale criminalità organizzata

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il caso Telegram scuote la Francia : Durov in tribunale dopo fine custodia - Il giudice istruttore ha posto fine alla custodia di Durov, che scadeva stasera, in vista di un primo interrogatorio e di un'eventuale incriminazione. . Dopo quattro giorni di custodia da parte della polizia francese, Pavel Durov, il fondatore di Telegram, è stato trasferito in un tribunale di Parigi. (Liberoquotidiano.it)

Pavel Durov scarcerato dopo 96 ore e trasferito in tribunale per un primo interrogatorio - indagato anche per violenza su un figlio - Pavel Durov, ceo e fondatore di Telegram è stato rilasciato oggi, mercoledì 28 ottobre, dalla polizia francese e trasferito in tribunale, dove sarà interrogato prima di una possibile incriminazione. La conferma è arrivata alla CNN dai pubblici ministeri dopo che "un collaboratore della rete aveva vi . (Ilgiornaleditalia.it)

Pavel Durov scarcerato dopo 96 ore e trasferito in tribunale per un primo interrogatorio; indagato anche per violenza su un figlio - La conferma è arrivata alla CNN dai pubblici ministeri dopo che "un collaboratore della rete aveva vi . Pavel Durov, ceo e fondatore di Telegram è stato rilasciato oggi, mercoledì 28 ottobre, dalla polizia francese e trasferito in tribunale, dove sarà interrogato prima di una possibile incriminazione. (Ilgiornaleditalia.it)