Cardiochirurgia di Taormina, l'allarme dei genitori dei piccoli pazienti: "Temiamo un nuovo trasferimento" (Di giovedì 10 ottobre 2024) La proroga dello scorso luglio ha rinviato a un anno la decisione sul mantenimento del Centro di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Ma i genitori dei piccoli pazienti temono adesso uno scenario altrettanto nebuloso che potrebbe materializzarsi una volta attivata la deroga del Ministero per Messinatoday.it - Cardiochirurgia di Taormina, l'allarme dei genitori dei piccoli pazienti: "Temiamo un nuovo trasferimento" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La proroga dello scorso luglio ha rinviato a un anno la decisione sul mantenimento del Centro dipediatrica di. Ma ideitemono adesso uno scenario altrettanto nebuloso che potrebbe materializzarsi una volta attivata la deroga del Ministero per

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La cardiochirurga che ha percorso 200 km per salvare una neonata: “Miracolosamente ci stava aspettando” - 200 km per salvare la vita di una bimba nata da poche ore. La cardiochirurga Ines Andriani ci ha raccontato la folle corsa contro il tempo che ha salvato ... (fanpage.it)

Cambia la sede della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina? - Il centro di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina sarà trasferito? Cambierà sede? Queste le preoccupazioni e le domande che si pongono i genitori del Ccpm. “Apprendiamo da fonti ‘ufficiose’ e non ‘u ... (gazzettajonica.it)

Trasloco in vista per la cardiochirurgia pediatrica. I genitori: "No al trasferimento" - I sopralluoghi per una sede alternativa sarebbero già iniziati e l'equipe medica del centro di cardiochirurgia pediatrica del "San Vincenzo" di Taormina e dell'ospedale Bambino Gesù di Roma deve vagli ... (rainews.it)