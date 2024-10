Anestesisti, a Napoli il congresso Siaarti tra innovazione e sfide future (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si apre oggi a Napoli, presso la Mostra d'Oltremare, il 78esimo congresso nazionale Icare della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), un evento che rappresenta il più importante appuntamento annuale per gli Anestesisti e rianimatori italiani, che fino a sabato 12 ottobre discuteranno delle sfide future della disciplina e Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si apre oggi a, presso la Mostra d'Oltremare, il 78esimonazionale Icare della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (), un evento che rappresenta il più importante appuntamento annuale per glie rianimatori italiani, che fino a sabato 12 ottobre discuteranno delledella disciplina e

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Napoli 78° Congresso Siaarti - attesi 3mila anestesisti per i 90 anni della società - Roma, 7 ott. Si tratta del più importante appuntamento annuale per gli aneste . (Adnkronos Salute) - Dal 10 al 12 ottobre 2024, la Mostra d'Oltremare di Napoli sarà la sede del 78esimo Congresso nazionale Icare della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti). (Ilgiornaleditalia.it)

A Napoli 78° Congresso Siaarti - attesi 3mila anestesisti per i 90 anni della società - (Adnkronos) – Dal 10 al 12 ottobre 2024, la Mostra d'Oltremare di Napoli sarà la sede del 78esimo Congresso nazionale Icare della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti). Si tratta del più importante appuntamento annuale per gli anestesisti e rianimatori italiani, con 3mila partecipanti attesi tra medici, esperti, veterinari, altri operatori […] The ... (Lidentita.it)

A Napoli 78° Congresso Siaarti - attesi 3mila anestesisti per i 90 anni della società - (Adnkronos) – Dal 10 al 12 ottobre 2024, la Mostra d'Oltremare di Napoli sarà la sede del 78esimo Congresso nazionale Icare della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti). Si tratta del più importante appuntamento annuale per gli anestesisti e rianimatori italiani, con 3mila partecipanti attesi tra medici, esperti, veterinari, altri operatori […]. (Periodicodaily.com)