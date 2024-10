Uccise la sorella a coltellate: oltre 24 anni ad Alberto Scagni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si chiude il sipario giudiziario su una vicenda giudiziaria che ha turbato un intero paese. Alberto Scagni, il 42enne genovese con problemi psichiatrici, che Uccise la sorella Alice, il 1°maggio del 2022 con oltre venti coltellate, è stato definitivamente condannato a 24 anni e sei mesi di Europa.today.it - Uccise la sorella a coltellate: oltre 24 anni ad Alberto Scagni Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si chiude il sipario giudiziario su una vicenda giudiziaria che ha turbato un intero paese., il 42enne genovese con problemi psichiatrici, chelaAlice, il 1°maggio del 2022 conventi, è stato definitivamente condannato a 24e sei mesi di

Uccise la sorella Alice Scagni - per il killer Alberto definitiva la condanna di 24 anni e 6 mesi - La Corte di Cassazione respinge il ricorso dei difensori e conferma il verdetto di Genova, nei prossimi mesi la Corte Europea si pronuncerà sugli allarmi inascoltati di 112 a Asl denunciati dai genitori e archiviati in Italia. (Genova.repubblica.it)