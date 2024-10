Tare: “Durante il periodo di Maldini, c’era interesse per portarmi al Milan” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Igli Tare, ex ds della Lazio, ha rilasciato un'intervista a TvPlay in cui ha discusso del periodo in cui Maldini cercò di portarlo al Milan Pianetamilan.it - Tare: “Durante il periodo di Maldini, c’era interesse per portarmi al Milan” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Igli, ex ds della Lazio, ha rilasciato un'intervista a TvPlay in cui ha discusso delin cuicercò di portarlo al

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Potare le ortensie in autunno : perché è consigliabile farlo in questo periodo - 2. La Prevenzione dei danni invernali Durante l’inverno, rami secchi o malati potrebbero spezzarsi sotto il peso della neve o a causa del vento. Potare le ortensie in autunno: perché è consigliabile farlo in questo periodo 1. – A. Rimozione di rami vecchi o spendi In autunno, i rami che hanno già fiorito possono essere rimossi per alleggerire la pianta. (Donnaup.it)

Genoa-Sampdoria - Borini : “Periodo difficile per me - sapevo di poter aiutare la squadra” - Era da molto tempo che non paravo un rigore, finalmente ci sono riuscito. Decisivo anche l’1-1 firmato da Borini nel finale: “È stato un periodo molto difficile per me, pur partendo dalla panchina sapevo di poter riuscire ad aiutare la squadra anche nei venti minuti finali”. Così Marco Silvestri, portiere della Sampdoria, intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro il Genoa ai ... (Sportface.it)

Che tempo farà a ottobre - novembre e dicembre 2024 : le previsioni di lungo periodo dell’Aeronautica Militare - Continua a leggere . A Fanpage. "Finiremo il mese di settembre con una piovosità abbastanza accentuata, che da Est si sposterà a Ovest, ma inizieremo ottobre con precipitazioni meno abbondanti e temperature che torneranno a salire", ha spiegato il tenente colonnello dell'Aeronautica militare Guido Guidi. (Fanpage.it)