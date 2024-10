Sport in tv oggi mercoledì 9 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata allo Sport in tv. oggi, mercoledì 9 ottobre, è un’altra giornata ricca per quel che riguarda il tennis con i tornei Atp di Shanghai e Wta di Wuhan. Occhi puntati naturalmente su Jannik Sinner che se la vedrà con Ben Shelton. In serata il palcoscenico sarà quello del parquet di basket con l’Eurocup (Trento-Buducnost). Senza dimenticare il volley con la Challenge Cup e la sfida del 1° turno tra Roma e Kelteks Karlovac. Di seguito, ecco la guida per vedere gli eventi Sportivi di oggi in televisione. Sport in tv oggi mercoledì 9 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alloin tv., è un’altra giornata ricca per quel che riguarda il tennis con i tornei Atp di Shanghai e Wta di Wuhan. Occhi puntati naturalmente su Jannik Sinner che se la vedrà con Ben Shelton. In serata il palcoscenico sarà quello del parquet di basket con l’Eurocup (Trento-Buducnost). Senza dimenticare il volley con la Challenge Cup e la sfida del 1° turno tra Roma e Kelteks Karlovac. Di seguito, ecco la guida per vedere gliivi diin televisione.in tvdigliFace.

