Salute mentale, ogni anno circa 12 miliardi di giornate lavorative perse. In Italia, servizi carenti

Secondo le previsioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, entro il 2030 i disturbi mentali supereranno per diffusione le malattie cardiovascolari a livello globale. Tra queste patologie, la depressione e i disturbi d'ansia sono in rapido aumento e già oggi comportano costi rilevanti. In Italia, si stima che l'impatto economico di tali disturbi ammonti al 4% del PIL, includendo sia le spese sanitarie dirette sia quelle indirette. A livello mondiale, ogni anno si perdono circa 12 miliardi di giornate lavorative a causa di queste problematiche, con una perdita di produttività stimata in 1 trilione di dollari.

