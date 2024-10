Premio giornalistico M. Ferrara, indetta l’ottava edizione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È indetta l’ottava edizione del Premio giornalistico Mimmo Ferrara, riservato a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, nei settori della carta stampata, televisione, radio e nuovi media. Il Premio, intitolato alla memoria del giornalista Mimmo Ferrara, è istituito nell’intento di stimolare le «regole sacre» del giornalismo, e il rigore nell’esercizio della professione. Il Premio si propone la diffusione dell’integrità informativa e divulgativa: a tal fine, intende favorire la cultura giornalistica, incoraggiando lo studio in ogni settore e stimolando la capacità di sintesi nell’esposizione, la completezza dell’informazione e la competenza nella divulgazione dei contenuti anche al grande pubblico. Quest’anno è anche l’occasione per festeggiare i 50 anni della Casagit Salute la cui costituzione è avvenuta il 28 novembre 1974. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ÈdelMimmo, riservato a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, nei settori della carta stampata, televisione, radio e nuovi media. Il, intitolato alla memoria del giornalista Mimmo, è istituito nell’intento di stimolare le «regole sacre» del giornalismo, e il rigore nell’esercizio della professione. Ilsi propone la diffusione dell’integrità informativa e divulgativa: a tal fine, intende favorire la cultura giornalistica, incoraggiando lo studio in ogni settore e stimolando la capacità di sintesi nell’esposizione, la completezza dell’informazione e la competenza nella divulgazione dei contenuti anche al grande pubblico. Quest’anno è anche l’occasione per festeggiare i 50 anni della Casagit Salute la cui costituzione è avvenuta il 28 novembre 1974.

