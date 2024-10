Metropolitanmagazine.it - Possibile ritorno di Balotelli nel calcio italiano?

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) A quattro anni di distanza dall’ultima esperienza in Serie A,potrebbe ritornare protagonista nel nostro massimo campionato. Terminata a giugno l’avventura in Turchia con l’Adana Demirspor e rimasto pertanto svincolato, Supermario sta da tempo spingendo per tornare a giocare in patria. Messaggi di nostalgia che potrebbero essere raccolti dal Genoa, club alla disperata ricerca di rinforzi, soprattutto nel reparto avanzato. Secondo quanto ricostruito dall’edizione ligure di Repubblica, nei giorni scorsiavrebbe saluto un contatto telefonico con Gilardino, il suo ex compagno di Nazionale ai tempi della gestione di Cesare Prandelli.