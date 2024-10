Liberoquotidiano.it - "Perché, perché, perché...". Pino Insegno, le parole sulle Volta pagina: un fulmine a ciel sereno

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hato. Nel senso che senza preavviso, poco prima delle 19 di lunedì sera, il conduttore di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1, ha dovuto annunciare l'addio delle, le super-campionesse di questa stagione. Un colpo di scena che ha scatenato il delirio tra i fan su X, l'ex Twitter. Piccolo inciso: fino a qualche ora prima, c'era chi chiedeva «un limite di presenze» per le tre amiche di Reggio Emilia, più volte definite «le più odiose di sempre», oltre che ovviamente “fortunate”, “impreparate” e l'immancabile “raccomandate” e “favorite dagli autori”. Il, non si sa. Stadi fatto che unasparite dallo studio, l'esercito di odiatori è sparito dai social, sostituito da quelli che le rimpiangono quasi in lacrime.