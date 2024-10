Meloni vede Crosetto e cerca di stoppare tensioni su manovra: “Non aumentiamo tasse” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un incontro dopo i tanti rumor che, nelle ultime settimane, hanno messo in dubbio il rapporto tra Giorgia Meloni e Guido Crosetto. Rapporto sempre ritenuto di ferro, fin da quando insieme fondarono Fratelli d'Italia, ma che negli ultimi tempi - secondo le indiscrezioni - avrebbe mostrato qualche crepa. Il ministro della Difesa, appena finita l'audizione davanti al Copasir sul caso dossieraggi, alle 18.30 è entrato a Palazzo Chigi per un incontro che aveva preannunciato questa mattina su X, smentendo il "gelo" con Meloni, con cui c'è "totale sintonia" e contatti "2-3 volte al giorno". Ilfogliettone.it - Meloni vede Crosetto e cerca di stoppare tensioni su manovra: “Non aumentiamo tasse” Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un incontro dopo i tanti rumor che, nelle ultime settimane, hanno messo in dubbio il rapporto tra Giorgiae Guido. Rapporto sempre ritenuto di ferro, fin da quando insieme fondarono Fratelli d'Italia, ma che negli ultimi tempi - secondo le indiscrezioni - avrebbe mostrato qualche crepa. Il ministro della Difesa, appena finita l'audizione davanti al Copasir sul caso dossieraggi, alle 18.30 è entrato a Palazzo Chigi per un incontro che aveva preannunciato questa mattina su X, smentendo il "gelo" con, con cui c'è "totale sintonia" e contatti "2-3 volte al giorno".

