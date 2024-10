Quotidiano.net - L'Ue lancia un ponte aereo umanitario per il Libano

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "L'Ue sta mobilitando tutti gli strumenti a sua disposizione per sostenere le persone colpite dalla crisi in corso ine oggi hato un'operazione diche consiste in tre voli da Dubai e Brindisi, il primo dei quali raggiungerà Beirut l'11 ottobre. I voli trasporteranno scorte di proprietà dell'Ue che comprendono, tra l'altro, articoli per l'igiene, coperte e kit di emergenza". Lo si legge in una nota. Attivato inoltre il Meccanismo di Protezione Civile con l'aiuto da parte di molti Stati membri, già dalla scorsa settimana.