Judo gli Azzurri ad Abu Dhabi e a Malaga per le gare | obiettivo medaglie

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) 30 nazioni si sfideranno al prossimo Grand Slam diad Abu, dall’11 al 13 ottobre. Ma non solo. In calendario c’è anche laSenior European Cup con oltre 400 atleti in gara. E anche il Grand Prix Internazionale del Piemonte, tappa del circuito nazionale Senior/Junior (come riporta fijlkam.it – le informazioni possono essere consultate cliccando qui e/o visitando il sito regionale all’indirizzo fijlkam.it/piemonte). Ilesprime tutte le sue emozioni e il talento e l’Italia sarà protagonista. Gliin gara – Fonte fijlkam.it Sono cinque gli atleti italiani cheggeranno ad Abu, Biagio D’Angelo nei 60 kg, Luca Caggiano nei 66 kg, Leonardo Valeriani nei 73 kg (oro due settimane fa a Praga-nella foto) , Vincenzo Pelligra negli 81 kg e Carlotta Avanzato nei 63 kg, il tecnico è Gianluca Valeriani ed il Team-official Domenico D’angelo.