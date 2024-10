Influenza, sono partite le vaccinazioni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Anche nel Riminese, è partita la nuova campagna di vaccinazione contro l’Influenza. L’Ausl Romagna ricorda che "la vaccinazione antInfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente a tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, alle donne in gravidanza e a quelle che hanno appena partorito, ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, a chi è affetto da malattie croniche che espongono a un maggior rischio di complicanze in caso di Influenza". La campagna è rivolta in particolar modo anche "ai pazienti ricoverati in strutture di lungodegenza, ai familiari di soggetti ad alto rischio di complicanze, agli addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, come medici e personale sanitario e socio-assistenziale, forze di polizia e vigili del fuoco". Ilrestodelcarlino.it - Influenza, sono partite le vaccinazioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Anche nel Riminese, è partita la nuova campagna di vaccinazione contro l’. L’Ausl Romagna ricorda che "la vaccinazione antle è raccomandata e offerta gratuitamente a tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, alle donne in gravidanza e a quelle che hanno appena partorito, ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, a chi è affetto da malattie croniche che espongono a un maggior rischio di complicanze in caso di". La campagna è rivolta in particolar modo anche "ai pazienti ricoverati in strutture di lungodegenza, ai familiari di soggetti ad alto rischio di complicanze, agli addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, come medici e personale sanitario e socio-assistenziale, forze di polizia e vigili del fuoco".

