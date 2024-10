Giovani e legalità: il Miur e l'Arma dei Carabinieri rinnovano l'intesa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rinnovata l'intesa tra il ministero dell'Istruzione e l'Arma dei Carabinieri per la collaborazione attiva sul tema della legalità. Previsti incontri, conferenze e concorsi per la sensibilizzazione degli studenti al rispetto dei valori civili e costituzionali. Laverita.info - Giovani e legalità: il Miur e l'Arma dei Carabinieri rinnovano l'intesa Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rinnovata l'tra il ministero dell'Istruzione e l'deiper la collaborazione attiva sul tema della. Previsti incontri, conferenze e concorsi per la sensibilizzazione degli studenti al rispetto dei valori civili e costituzionali.

