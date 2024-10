Ilfattoquotidiano.it - Catello Miotto, ex di Amici, arrestato per rapina. Era già stato condannato per aver violentato l’ex di un amico

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel dicembre 2020ballerino didalla polizia di Fano e condotto nel carcere dove ha dovuto scontare la pena definitiva di 2 anni e 11 mesi di reclusione per lo stupro commesso ai danni delmoglie di un suo. Nuovi guai perballerino. Infatti, come riporta Il Messaggero, “prima lain un hotel poi un secondo tentativo in una lavanderia. Gli è andata male ed è”. Il 38enne, residente a Fano, si è presentato all’hotel Gala, minacciando con il cacciavite la receptionist per fargli dare tutti i soldi nella cassa. Ma il “bottino” èmisero, solo 150 euro. Non contentosi è recato in una lavanderia di viale della Vittoria, sempre con il cacciavite e le minacce. Qui gli è andata male perché la titolare si è barricata dentro il negozio, cacciando prima in malo modo iltore.