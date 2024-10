Caprile: “A Napoli sto bene, ho tanto da imparare” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Elia Caprile, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro. Elia Caprile ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio L'articolo Caprile: “A Napoli sto bene, ho tanto da imparare” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Caprile: “A Napoli sto bene, ho tanto da imparare” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Elia, portiere del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro. Eliaha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio L'articolo: “Asto, hoda” proviene da ForzAzzurri.net.

Caprile : “Il Napoli è compatto - prendiamo pochi tiri” - Tempo di lettura: 2 minuti“Il fatto di aver subito pochi tiri significa che siamo compatti, ma non dipende solo dal portiere o dalla difesa, ma da tutta la squadra. Tutte componenti che fanno parte del ruolo, ma sono cose su cui si lavora tutti i giorni per farle al meglio quando vieni chiamato in campo”. (Anteprima24.it)

Caprile : “Pochi gol subiti dal Napoli? Ecco il segreto! A Napoli sto benissimo - mi alleno con Meret ma in squadra c’è un fenomeno. Il mio idolo…” - L’esperienza in Inghilterra e il senso di appartenenza a Napoli Caprile ha anche parlato del suo passato al Leeds, evidenziando come quell’esperienza lo abbia formato sia a livello sportivo che personale. Riguardo al compagno di squadra Alex Meret, Caprile ha dichiarato: “Il mio rapporto con Meret? Una dote da rubare? Ho la fortuna di potermi allenare con lui tutti i giorni e lo vedo in campo, ... (Napolipiu.com)

Napoli - Caprile : «Conte ci spinge a fare questa cosa. A Meret ruberei quella dote. Buongiorno? È un fenomeno» - GOL SUBITI – «Il fatto di aver subito pochi […]. Il secondo portiere dei partenopei è stato intervistato su alcuni argomenti riguardanti il suo periodo in azzurro Elia Caprile, portiere del Napoli, ha parlato a CRC durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello”. L’estremo difensore ha debuttato questa stagione contro la Juventus dopo l’infortunio di Meret. (Calcionews24.com)