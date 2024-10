Zonawrestling.net - WWE: CM Punk verso una lunga pausa, Seth Rollins resta in attesa e si dedica a Bronson Reed

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sabato notte abbiamo assistito ad uno degli Hell in a Cell più violenti e cruenti degli ultimi anni. CMe Drew McIntyre hanno incanalato tutto il loro odio dentro la struttura d’acciaio e alla fine il Best in The World ne è uscito vincitore, ma devastato a livello fisico al punto da aver bisogno dell’intervento dei paramedici mentre faceva rientro nel backstage. Drew McIntyre ha informato il WWE Universe delle sue condizioni e del suo stato d’animo tramite i social, mentrelo ha fatto stanotte aprendo la puntata da 2 ore di Raw. “Mai stato così male” Fasciato, incerottato e claudicante, CMè uscito sullo stage per un piccolo promo in cui ha parlato delle sue condizioni dopo l’HIAC. Pur avendo vinto, ha il fisico talmente distrutto da non sentirsi vincitore, ma è voluto esserci questa notte per fare dei ringraziamenti.