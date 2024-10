Taylor Swift sorpassa Rihanna: è la cantante più ricca al mondo. Ecco il suo patrimonio (Di martedì 8 ottobre 2024) Regina di cuori, ma anche di denari. Un successo inarrestabile: Taylor Swift è ufficialmente la musicista donna più ricca del mondo. A stimare la sua fortuna è Forbes, che parla di un patrimonio netto che si aggira intorno ai 1,6 miliardi di dollari. GUARDA LE FOTO Taylor Swift a Milano: Ecco i suoi stilisti italiani preferiti Taylor Swift batte Rihanna: è la cantante più ricca La cantante, 34 anni, ha quindi superato Rihanna, 36. Ma, a differenza della popstar barbadiana che può contare anche sulle sue linee di moda e beauty racchiuse sotto il marchio Fenty, la fortuna di Swift è ascrivibile solamente alla sua musica e ai suoi concerti dal vivo. Ovvero l’Eras Tour che l’ha portata in giro per il mondo con tutte le date sold-out. Amica.it - Taylor Swift sorpassa Rihanna: è la cantante più ricca al mondo. Ecco il suo patrimonio Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Regina di cuori, ma anche di denari. Un successo inarrestabile:è ufficialmente la musicista donna piùdel. A stimare la sua fortuna è Forbes, che parla di unnetto che si aggira intorno ai 1,6 miliardi di dollari. GUARDA LE FOTOa Milano:i suoi stilisti italiani preferitibatte: è lapiùLa, 34 anni, ha quindi superato, 36. Ma, a differenza della popstar barbadiana che può contare anche sulle sue linee di moda e beauty racchiuse sotto il marchio Fenty, la fortuna diè ascrivibile solamente alla sua musica e ai suoi concerti dal vivo. Ovvero l’Eras Tour che l’ha portata in giro per ilcon tutte le date sold-out.

