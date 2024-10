Formiche.net - Sanzioni e petrolio, ecco cosa non va nelle limitazioni contro Putin

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Quando si parla di guerra non tutti i percorsi sono lineari, tanto meno in un mondo globalizzato e ancora così dipendente dalle fonti di energia tradizionali. Da quando è iniziata l’invasione russa in Ucraina, l’Occidente si è schieratogli eccessi del governo di Vladimire la sua operazione militare. Dagli Stati Uniti all’Unione europea, i Paesi democratici hanno approvato una serie diil regime russo per cercare di arginare il conflitto. L’obiettivo era chiaro: colpire le capacità del Cremlino e isolarlo dal punto di vista economico e politico, come precisa un’analisi di Abc. Da febbraio del 2022, dunque, sono state attuate circa duemilaa imprese, istituzioni finanziarie e persone fisiche. Ma il dibattito è aperto: funzionano davvero? Probabilmente no, o almeno non come sono state pensate.