Sanità | Gimbe 45 milioni italiani rinunciato a cure nel 2023

Milano, 8 ott. (LaPresse) – Nel 2023 oltre 4,48 milioni di persone (7,6%) di persone hanno rinunciato a prestazioni sanitarie, di cui quasi 2,5 milioni (4,2%) per motivi economici: quasi 600.000 persone in più rispetto all'anno precedente. Lo evidenzia il settimo rapporto Gimbe sul servizio sanitario nazionale, citando i dato dell'Istat.

