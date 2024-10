Rivela: “Durante il Covid ero quasi morto” (Di martedì 8 ottobre 2024) Al Pacino Rivela un’esperienza di pre-morte Durante il Covid-19 Al Pacino, il leggendario attore, ha recentemente parlato apertamente della sua terrificante battaglia contro il Covid-19 nel 2020. In un’intervista con il New York Times, l’attore 83enne ha Rivelato che Durante la pandemia è stato pericolosamente vicino alla morte. Riflettendo su quel periodo, Pacino ha spiegato che il suo cuore aveva effettivamente smesso di battere a un certo punto. Un incontro ravvicinato con la morte Durante la pandemia Pacino ha descritto come le sue condizioni siano peggiorate dopo aver contratto il virus. La sua febbre è salita alle stelle e un giorno, mentre era nel suo soggiorno, è improvvisamente crollato. “Il mio cuore non batte più”, ha raccontato, raccontando il momento spaventoso. Pettegolezzicelebrita.com - Rivela: “Durante il Covid ero quasi morto” Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Al Pacinoun’esperienza di pre-morteil-19 Al Pacino, il leggendario attore, ha recentemente parlato apertamente della sua terrificante battaglia contro il-19 nel 2020. In un’intervista con il New York Times, l’attore 83enne hato chela pandemia è stato pericolosamente vicino alla morte. Riflettendo su quel periodo, Pacino ha spiegato che il suo cuore aveva effettivamente smesso di battere a un certo punto. Un incontro ravvicinato con la mortela pandemia Pacino ha descritto come le sue condizioni siano peggiorate dopo aver contratto il virus. La sua febbre è salita alle stelle e un giorno, mentre era nel suo soggiorno, è improvvisamente crollato. “Il mio cuore non batte più”, ha raccontato, raccontando il momento spaventoso.

Al Pacino rivela : «Durante il Covid ero quasi morto» - Intervistato dal New York Times in occasione dell’uscita della sua autobiografia, Sonny Boy, l’attore racconta quanto accaduto in pandemia: «Il cuore si era fermato». (Vanityfair.it)

La rivelazione inaspettata : "Per curare l’Alzheimer diciamo grazie al Covid" - È uno dei pochi casi in cui possiamo “dire grazie“ al Covid, perché ha permesso alla ricerca scientifica un nuovo risultato. La scoperta si accompagna a un ulteriore passo avanti: l’aggressione del Covid ai neuroni attiva una serie di processi difensivi da parte delle cellule del cervello, che nei ... (Ilgiorno.it)

Boris Johnson rivela : “Stavo per far invadere l’Olanda per prendere i vaccini anti Covid” - Un raid di un commando con piccole imbarcazioni Così Bojo iniziò a pensare ad un'azione militare per riprendersi i sieri: ordinò ai vertici militari britannici di pianificare un raid contro la fabbrica olandese per appropriarsi di 5 milioni di dosi di vaccino. Quindi "dopo due mesi di negoziati ... (Quotidiano.net)