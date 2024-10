Quando finisce il maltempo? Giuliacci avvisa: c'è la data (Di martedì 8 ottobre 2024) Una seconda perturbazione (dopo quella che in queste ore ha fatto tornare il maltempo in gran parte d'Italia) è attesa giovedì 10 ottobre. "Un vortice ciclonico con il centro situato sul Regno Unito sta condizionando il meteo della nostra penisola. Mercoledì 9 ottobre sarà una giornata caratterizzata da una relativa tregua dal maltempo ma da giovedì avremo un nuovo intenso peggioramento", ha anticipato il team di meteoGiuliacci.it. Quali saranno le zone più colpite? Le traiettorie, hanno continuato, saranno "simili a quelle del fronte precedente". Verranno coinvolte "le regioni alpine e prealpine, la Liguria di centro-est e i settori più settentrionali della Pianura Padana quindi della Lombardia e del Triveneto". Per il Centro, "un occhio di riguardo alla parte più settentrionale della Toscana. Iltempo.it - Quando finisce il maltempo? Giuliacci avvisa: c'è la data Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Una seconda perturbazione (dopo quella che in queste ore ha fatto tornare ilin gran parte d'Italia) è attesa giovedì 10 ottobre. "Un vortice ciclonico con il centro situato sul Regno Unito sta condizionando il meteo della nostra penisola. Mercoledì 9 ottobre sarà una giornata caratterizzata da una relativa tregua dalma da giovedì avremo un nuovo intenso peggioramento", ha anticipato il team di meteo.it. Quali saranno le zone più colpite? Le traiettorie, hanno continuato, saranno "simili a quelle del fronte precedente". Verranno coinvolte "le regioni alpine e prealpine, la Liguria di centro-est e i settori più settentrionali della Pianura Padana quindi della Lombardia e del Triveneto". Per il Centro, "un occhio di riguardo alla parte più settentrionale della Toscana.

Temporali in arrivo a Roma e sul Lazio - quando e dove piove oggi e quanto dura l’allerta maltempo - Piogge e temporali oggi nel Lazio, rischio bomba d'acqua a Roma dal pomeriggio: ecco quando arriva il maltempo in questo martedì 8 ottobre nella capitale che, in previsione dell'allerta arancione, corre ai ripari.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Meteo : in Toscana nuova fase di forte maltempo. Poi arriva l’ottobrata. Ecco quando torna il caldo - Potrebbe tornare l’ottobrata. Altrettanto altalenanti le temperature, spesso sotto la media del periodo. Temperature: minime in locale calo sulle zone interne, massime in aumento. Venti: deboli-moderati meridionali. Le ottobrate, negli ultimi anni, ci sono state nel 2023 e nel 2022 quando c’è ... (Lanazione.it)

Meteo - dopo il weekend torna il maltempo con temporali e vento forte : ecco dove e quando - Un fine settimana caratterizzato dal bel tempo sul nostro Paese lascerà poi spazio, a partire da lunedì 7 ad un peggioramento. Gli esperti, infatti, prevedono per la prossima settimana l'arrivo di una nuova perturbazione sul Mediterraneo, con maltempo autunnale diffuso. Ecco dove, nello specifico. (Tg24.sky.it)