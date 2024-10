Dilei.it - Pre-adolescenza, tutti i cambiamenti e come affrontarli: i consigli della psicologa

(Di martedì 8 ottobre 2024) La preè una fase che, a dire di molti genitori, fa decisamente rimpiangere i noti terrible two,. In questo momento delicatissimo, collocato fra l’infanzia e la vera, i nostri figli e le nostre figlie subiscono notevoli trasformazioni, da quelle più visibili per aspetto fisico a quelle più recondite dal punto di vista emotivo e comportamentale. Affrontare la prepuò essere difficile per noi genitori, non ancora pronti all’idea che quello che abbiamo di fronte non è più il nostro bambino o la nostra bambina ma un individuo che sta crescendo molto velocemente, anelando a sempre maggiore indipendenza.