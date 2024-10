Linkiesta.it - Perché l’Italia è ancora e sempre la terra promessa del populismo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ieri sera, ospite di Otto e Mezzo, Marco Travaglio ha illustrato le ragioni per cui da un anno, a suo giudizio, Benjamin Netanyahu può andare avanti per la sua strada «incontrastato e impunito». E cioè un grande vuoto di potere anzitutto negli Stati Uniti, dove c’è alla Casa Bianca «un uomo che non ci sta più con la testa» e dove c’è pure «la sua vice, che nonostante la testa ce l’abbiaè soltanto una grande ipocrita»,finge di voler fermare Israele, ma in realtà non fa nulla per fermarlo davvero. Arrivato a questo punto, nella mia infinita ingenuità, mi aspettavo che l’analisi proseguisse con la terza figura chiave della politica americana, Donald Trump, e con parolepiù dure di quelle riservate a Joe Biden e Kamala Harris.