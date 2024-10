Mtv Ema 2024, Taylor Swift in testa alle nomination. L’Italia candida Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Mahmood e The Kolors (Di martedì 8 ottobre 2024) Taylor Swift sempre regina. La popstar guida la classifica delle nomination agli Mtv Ema 2024 in sette categorie tra cui Best Artist, Best Video, Best Pop e Biggest Fans. Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX e Sabrina Carpenter hanno ottenuto cinque nomination ciascuna, concorrendo in categorie come Best Song, Best Video e Best Artist. Seguono da vicino, con quattro candidature ciascuno, Ayra Starr, Beyoncé, Kendrick Lamar, Lisa, oltre ai nuovi candidati Chappell Roan e Tyla, alla loro prima candidatura. Lo show di premiazione sarà trasmesso in diretta su MTV da Manchester domenica 10 novembre. E L’Italia? Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Mahmood e The Kolors sono in nomination nella categoria Best Italian Act. Ilfattoquotidiano.it - Mtv Ema 2024, Taylor Swift in testa alle nomination. L’Italia candida Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Mahmood e The Kolors Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024)sempre regina. La popstar guida la classifica delleagli Mtv Emain sette categorie tra cui Best Artist, Best Video, Best Pop e Biggest Fans. Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX e Sabrina Carpenter hanno ottenuto cinqueciascuna, concorrendo in categorie come Best Song, Best Video e Best Artist. Seguono da vicino, con quattroture ciascuno, Ayra Starr, Beyoncé, Kendrick Lamar, Lisa, oltre ai nuoviti Chappell Roan e Tyla, alla loro primatura. Lo show di premiazione sarà trasmesso in diretta su MTV da Manchester domenica 10 novembre. Ee Thesono innella categoria Best Italian Act.

